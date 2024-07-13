Satı Hoşgör’ün eşi, Didim Cemevi kurucusu Erol Hoşgör, Mehmet, Meral, Şehriye, Birol ve Şenol Hoşgör’ün babası Matbaacı Kenan Kuzoluk’un kayınpederi Duran Hoşgör’ün vefatı üzüntü ile karşılandı.

Duran Hoşgör’ün cenazesi yarın (14 Temmuz Pazar) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek “Hakka Yürüme Erkanı” sonrası doğum yeri olan Pancarlık Köyü’nde sırlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ