Antalya’da Ramazan Bayramı’nda günü vatandaşlar, havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederek denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı.

Turizmin başkenti Antalya’da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 59 olarak kayıtlara geçti. Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Ramazan Bayramı dolayısıyla sahilde yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı. Yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.

Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur. Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum" dedi.

Editör: İHA AJANS