Neova Sigorta ile Ahlatcı Holding iştiraki Dünya Katılım Bankası, kuyumculuk sektörüne özel riskleri güvence altına almak amacıyla “Kuyumcu Paket Sigortası” ürününü hayata geçirdi.

İşbirliğiyle birlikte, Dünya Katılım Bankası müşterisi olan kuyumcular birçok riske karşı kapsamlı bir güvenceye sahip olabilecek.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNE ÖZEL GÜVENCE

Yüksek değerli metal ve taşların ticaretini yapan kuyumcu işletmelerin karşılaşabileceği risklere karşı geliştirilen paket sigorta, yangın, hırsızlık ve gasp, silahlı soygun, deprem, sel, yıldırım, taşıma sırasında çarpma, çantacıların gasp edilmesi, emniyeti suistimal ve terör gibi başlıklarda güvence sağlıyor.

Bu kapsamlı ürün, hem işletmelerin maddi varlıklarını hem de iş sürekliliklerini korumayı hedefleyerek sektörde niş bir çözüm olarak öne çıkıyor.

“SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİNE AŞİNAYIZ”

Dünya Katılım Bankası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Kuyumculuk sektörünün risklerini yakından biliyoruz. Bankamız müşterilerine özel sunduğumuz bu sigorta paketiyle, sektöre özgü riskleri güvence altına alan benzersiz bir çözüm sunuyoruz.”

“SEKTÖRE GÜÇLÜ BİR GÜVENCE MODELİ SUNUYORUZ”

Neova Sigorta Dijital Kanallar, Dijital Pazarlama ve Bankasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya ise şunları söyledi: “Yüksek değerli varlıkların bulunduğu sektörlere özel çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kuyumcu Paket Sigortası, yalnızca bir sigorta ürünü değil; sektöre katkı sağlayan güçlü bir güvence modeli.”

