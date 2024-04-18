YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi, eğitimci-ressam Şahika Çağlar, 3. Dünya Hitit Günü’nün görkemli bir sanat şölenine dünüştüğünü belirterek, “Bu güzel etkinliğin, Ankara’dan Çorum’a da uzanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ı ve emeği geçen herkesi kutlayan Şahika Çağlar, “Bence, bu güzel etkinlik gelecek yıl Ankara’da başlayıp Çorum’da da devam etmeli. Bu etkili tanıtıma, Çorum’u da, hem mekân olarak, hem de insanlarımızla katmalıyız.” diye konuştu.