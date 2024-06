Olay, önceki gün ilçeye bağlı Büyükhırka köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köydeki düğün eğlencesinde tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Deniz C. ve Semih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu A.D. (29), S.D. (21), C.Ö. (32) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan C. Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler S.D. (21) ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

