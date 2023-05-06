Duduoğlu Çelik Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duduoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı dolma ikramına MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı da katıldı. Kayrıcı, evsahibi Mustafa Duduoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle kendisine yakın ilgi alaka gösteren sanayici ve işadamlarına teşekkür etti.

Kayrıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile de Çorum’un sanayisi üzerine bir görüşme yaptı.

Kayrıcı’ya Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam da eşlik etti.

(Haber Merkezi)