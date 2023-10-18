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Ziyarette Çorum’un asayiş sorununu konuştuklarını belirten DP İl Başkanı Damar, “İlimizde son dönemlerde meydana gelen huzur ve sükunun bozulmasını, genç yaştaki çocuklarımızdaki suç oranlarının yükselmesi, okul çevrelerinde uyuşturucu satışlarının artması, trafikteki sorunları ve ilçe başkanlarımızın da kendi ilçelerindeki sorunlarını anlatarak ilimizin Türkiye'de suç oranı bakımından 3. sıralara kadar yükseldiğini sayın Valimiz Zülkif Dağlı'ya anlattık” dedi.

Damar, göreve başladıkları günden bugüne kadar Çorum'daki yapılan çalışmalar hakkında kendilerine bilgi veren Vali Dağlı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiklerini bildirdi.