DP üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yapılan Merkez İlçe Kongresi’nde söz alan İl Başkanı Ahmet Damar, terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden askerlerimize başsağlığı dileğinde bulunarak, Türkiye’nin terör sorunundan biran önce kurtulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının devamında ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen Damar, “Ülke fakirleşmiş halk geçinemez duruma düşmüştür. Halkın yoksullaşmasından övünen bir siyasi iktidar ortaya çıkmıştır. 30-35 milyon insana sosyal yardım veriyorum diye övünen bir iktidardan ne beklenir? Esnaf perişan, memur perişan, emeklinin durumu içler acısı ve yandaş hayatından memnun. Kimisinin vergilerini affeder, kimisine 2-3 maaş verir ama 10bin lira olan bir ev kirasının karşılığında 7.500TL emekliye maaş verir. Nas ekonomisi der, faiz haram der, ekonominin altını üstüne getirir. Daha sonra kandırılmışım der dini de kendi inanç ve örfüne göre ayar vererek faiz yükseltir. Ne yaptığını bilmeyen korkuyla, tehditle ülkeyi yöneten bir iktidarla bu ülke yönetilemez. Bunun için de DP’nin ülke siyasetinde yerini alması gerekmektedir. Liyakatin olmadığı bir yönetim biçiminden liyakatli Demokrat Parti kadroları yerlerini alması gerekmektedir” dedi.