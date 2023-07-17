Kulak kepçesi, kulak deliği, kulak kanalı yani duyuyu sağlayan uzuvları oluşmadan doğan Gökçe Vera'nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Gökçe Vera için gerçekleştirilen etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya öncülük eden Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, dernek üyeleri ve çok sayıda yardımsever katıldı.

Millet Bahçesi’nde düzenlen etkinlikte konuşan elediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mikrotia Tip3 hastası Gökçe Vera’nın kampanyasının tamamlandığını belirterek, “Her zaman iyilik, daima iyilik, son nefesimize kadar iyilik. Biz de ailesi ve gönüllüleri ile Millet Bahçemizde kutlamasını yaparak yavrumuzun balonlarını uçurduk. Darısı diğer tüm yavrularımıza” dedi.

Milletvekili Tahtasız ise, “Doğuştan sağ kulağı olmayan Gökçe Vera kızımızın tedavisi için gereken para toplandı. Derdine ortak olduğumuz ailenin mutlu gününe de ortak olduk. Gökçe Vera ABD’de ameliyat olarak sağlığına kavuşacak inşallah. Yardımsever Çorumlu hemşehrilerimize, Belediye Başkanımıza, Nefes Derneğimize ve basınımıza katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.