Çorum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım topladıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.



Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Başkan Yardımcılarının ismi ve fotoğrafının yer aldığı whatsapp hatlarından hayırsever vatandaşların aranıldığı ve yardım adı altında para talep edildiği ya da mal alımlarında indirim talep edildiği belirtildi.

Belediye’nin böyle bir usulle yardım toplamasının, indirim yaptırılmasının, mal alımının mümkün olmadığı, bu konuda herhangi bir bilgi talebinin mümkün olmayacağının vurgulandığı açıklamada vicdan sahibi ve hayırsever insanların dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarıldı.

(Haber Merkezi)