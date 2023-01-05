Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki AK Parti Grup toplantısına katılan Dodurga Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın, toplantı çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Dodurgalıların selamını ileten Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ayrıca ilçeye yapılacak yeni projelerle ilgili bir de talep dosyası sundu.

Mustafa Aydın, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Dodurgalılara selam gönderdiğini söyledi. Talep dosyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ve kendisinin de ilgililere gerekli talimatı verdiğini anlatan Başkan Aydın, dünya liderinin kendisine gösterdiği samimi yaklaşım ve duyarlılığından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

