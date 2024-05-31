Alınan bilgiye göre Mustafa G.’ye ait samanlıkta bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan İzzet T.’nin evine sıçradı.

İhbar üzerine Köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanları ile yaptığı yangına Oğuzlar Belediyesi İtfaiye Ekiplerince müdahale edildi.

Yangın esnasında ahırda bulunan 5 büyük baş hayvan zarar görmeden kurtarılırken evler ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.