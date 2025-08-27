Dodurga Kayabaşı Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Vali Çalgan, “Birlik ve koordinasyon içinde çalışarak, köylerimiz ve mahallelerimiz için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıya; Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Dodurga Kaymakam Vekili Bilge Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi