Dodurga Belediyesine bağlı ekipler, mezarlık içi ve çevresinde genel temizliğin yanı sıra ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Ziyaretlerin yoğunlaştığı arife günü öncesi çalışmaları tamamlamayı hedefleyen ekipler, ilçedeki Asri, Batı ve Kuzey mezarlıklarda çalışmaları hızlandırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın, mezarlıklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Aydın, vatandaşlara daha temiz ve düzenli ortamda kabir ziyareti yapmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Aydın, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.