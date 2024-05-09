Maden işletmesinde toprak kayması ve kabarma tespit edilirken, herhangi bir ölümlü kazaya meydan vermemek için 220 işçinin tamamının 6 ay ücretsiz izne çıkarılması, çalışanların tepkisine neden olurken, mağduriyetin çözülmesi talep edildi.

İL GENEL MECLİSİ’NDE GÜNDEME GELDİ

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili ve Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül, konuyu meclis gündemine taşıdı.

Dodurga’da 1942 yılından beri faaliyet gösteren, Çorum ve bölge için büyük bir öneme sahip olan Alpagut Dodurga Linyit İşletmesi’nde 220 işçinin direnişe başladığını duyuran Akgül, “İşletme, Dodurga’da 1942’den beri üretim yapıyor. Dodurga, Osmancık, Oğuzlar, Çorum merkez ve Laçin ilçelerinde 6-7 nesli emekli eden bir işletme. Bu işletme, Çorum’da şeker ve çimento fabrikalarının olduğu dönemde bile her yıl kurumlar vergi rekortmeni oldu. İşletmede şu anda 220 civarında işçi çalışıyor. İşçiler direnişe başladı. İşletme yönetimi bir açıklama yaptı; ellerinde Erciyes Üniversitesi’nden alınan raporlar var. Raporda; toprak kayması ve kabarma olduğu, ölümlü bir kazaya neden olunabileceği belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri gelip inceleme yapmışlar. Ardından tüm işçilere 6 ay ücretsiz izin verildi” dedi.



Saadettin Akgül, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, kurum ve kuruluşların desteğini talep etti.

İŞÇİLER, RESMİ RAPORU GÖRMEK İSTİYOR

İşçiler ise resmi tutanağı ellerine almadan, raporu görmeden işyerini terk etmeyeceklerini bildirerek, işverenin söz konusu raporu kendilerine vermesini istedi.

İşçiler, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı olmadan burası kapatılamaz. 6 ay geçici olarak işimiz askıya alınsa dahi, Hepimiz ev geçindiriyoruz” diyor.

İşçiler, işten çıkarmanın sendikalı olmaktan kaynaklandığını ileri sürerek, “Bizler haklı davamızın peşindeyiz. İşimize ve ekmeğimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.