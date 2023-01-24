Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atan Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Eğitim, sağlık, turizm, sosyal, spor ve üst yapı gibi bir çok projeyi başarıyla hayata geçiren Aydın, ilçede yaşayan vatandaşların güvenliğinide önemsediğini ilçeyi kameralar ile donatarak gösterdi.

İlçenin önemli cadde ve sokaklarında ki önemli ve kritik noktalara konan 27 kamera ile 24 saat boyunca ilçenin güvenliği sağlandığını belirten Aydın, “Uzak mahalleler başta olmak üzere şehir merkezinde de tüm mahallelere MOBESE kameraları kısa zamanda takılarak Dodurga İlçesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlanmış olduk” dedi.

Aydın, kameraların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama açısından, psikolojik olarak ta kendilerini rahat ve huzurlu hissetmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

