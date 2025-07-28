Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in, rüşvet aldığına yönelik para sayma görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

270 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Görüntülerde Daştanbek'in rüşvet olarak aldığı iddia edilen 270 bin doları saydığı görülüyor.

Daştanbek’in, görüntülerde yüklü miktarda para sayarken “Kayıt mı ediyorsun?” dediği duyuluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir" denildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.