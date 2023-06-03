Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanal ve sendika yöneticileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. İsmail Şanal yaptığı açıklamada, bazı muhalif medya organlarında “AKP’li belediye cami yıktı” şeklinde yapılan haberlere tepki gösterdi. Şanal, Çorum Belediyesi’nin camilere ve kuran kurslarına yönelik çok önemli hizmetlerde bulunduğunu, sadece Çorum’da değil köylerde ve içlerde de cami yapımına destek olduğunu vurguladı.

Diyanet-Sen adına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiklerini söyleyen İsmail Şanal “Camilerimize, mescitlerimize, Kur-an Kurslarımıza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunmak için buradayız. “Biz 1300 üyemiz adına, Diyanet-Sen teşkilatımız adına camilerimize ve kurumlarımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. İbadethanelerimize çok büyük hizmetler yaptınız.” dedi. Kaçak yapının yıkılmasını eleştirenlere de çağrıda bulunan Şanal “Şu anda Hıdırlık Kuran Kursumuz inşaat halinde devam ediyor. Onları, Hıdırlık Kur-an Kursu’na katkı yapmaya davet ediyoruz. Aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyaretten dolayı Diyanet-Sen Başkanı İsmail Şanal ve sendika yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Aşgın, bu güne kadar olduğu gibi bunda sonra da kamu ve toplum yararı gözeterek, Çorum halkı için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti.