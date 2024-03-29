Çorum Diyanet Gençlik Merkezi’nde açılan “Değerler Eğitimi” atölyelerine devam eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi. İkindi namazında Mehmet Zahit Kotku Camiinde buluşan gençlerle namaz kılındıktan sonra çeşitli etkinlikler yapıldı.



Çorum Şehitliği’nin ziyaret edilmesi, Esma-i Hüsna zikrinin yapılması, ilahilerin okunması, Gazze şehitleri için okunan hatimlerin duasının yapılması, çeşitli oyunların oynanması, diş kiralarının hediye edilmesi gibi etkinliklerle Çorum Müftülüğü Gençlik koordinatörleri, gençlerin hafızalarına unutulmaz bir Ramazan günü anısı nakşetti.

Bir grup öğrenci iftar vaktini Çorumlu Obası’nda diğer bir grup Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki sofralarda beklerken, ezanların okunmasıyla gençler farklı bir iftar sevinci yaşamış oldular.