Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüs bölgesinde yapımına başlanan Diş Hastanesi inşaatında yüzde 60 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen Diş Hastanesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Çorum Belediyesi de bölgenin altyapı çalışmalarını yolların yapımını gerçekleştiriyor.

Hastane inşaatı şantiye şefi Ferit Kala, yaptığı açıklamada 6 kattan oluşan hastane inşaatının % 60’ının tamamlandığını söyledi. Kala “Hastanemizi yılsonuna kadar tamamlayarak teslim etmeyi planlıyoruz. Belediyemizin desteğiyle yol ve altyapı çalışmalarını da kısa sürede tamamlanmış olacak. Hastanemiz tamamlandığında 3. ve 4. katları idare ve Hitit Üniversitesi akademisyenlerin bulunduğu bölüm olacak. Birinci ve ikinci katında ise röntgen odaları, ameliyathaneler ve 51 adet poliklinik bulunacak. Çorum’dan diş tedavisi için il dışına sevkler ortadan kalkacak.” dedi.