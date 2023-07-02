Sivas ve Çorum’da katledilen canları saygı ve rahmetle andığını ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum katliamının üzerinden 43, Sivas katliamının üzerinden 30 yıl geçti. Dinmeyen bir acı eksilmeyen, silinmeyen bir utanç içerisindeyiz. Sivas’ta aydınlarımız diri diri yakılarak katledildi. Çorum’da insanlarımız yakıldı, testere ile doğrandı. Bu gerici ayaklanmaların yıl dönümlerinde dinmeyen acımız daha da artıyor. Bizler öfke, kin, nefret ve intikam duyguları ile hareket etmeyenleriz. Bizim yolumuz kötülük, düşmanlık değil, sevgi, barış ve kardeşlik yoludur. Ancak en kutsal insan hakkı olan yaşama hakkımıza yönelik saldırıların engellenmesini, saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istemek de asla vazgeçmeyeceğimiz hakkımızdır. Tahrik, dış güç, münferit olay, provakatif olay masalları asla kabul etmeyeceğimiz bir ikiyüzlülüktür. 1980’de Çorum’da öncesinde ve sonrasında başka yerlerde yapılan toplu katliamlar halkın kardeşliğini ve birliğini ortadan kaldırarak milletin kanını emmek isteyen çevrelerin planlı, bilinçli bir saldırısı idi. Yani bugünlere gelen yola döşenen kanlı taşlardı. Yine Sivas’ta Madımak otelde diri diri yakılan aydınlarımız da aynı kanlı saldırının aynı gerici zihniyetin ürünüydü. Acıdır ve utanç vericidir ki yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu olanlar milletin birliğinden, kardeşliğinden sorumlu olanlar bu katliamları engellemek için kıllarını kıpırdatmadıkları gibi katliamların üzerine de gerektiği şekilde gitmeyerek katilleri korumuş, katliamların önünü açmıştır. Yobaz ayaklanmaların yol açtığı katliamları engellemeyen sorumluluk sahipleri katliamların açtığı yaraları sarmak yerine toplumu bölüp, parçalamayı kin ve düşmanlığı beslemeyi elden bırakmamıştır. Bütün bu olan bitenlerden anladık ki tek güvencemiz, tek sığınağımız hukuk güvencesindeki barışımızdır, kardeşliğimizdir. Yani katliamları engellemek için barışa ve kardeşliğe sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğine inanıyorum. Öfkeyi, kini, düşmanlığı değil de barışı, kardeşliği büyütmemiz gerektiğine inanıyorum. İnadına ve ısrarla barış, kardeşlik diyerek Çorum’da ve Sivas’ta katledilen canlarımızı rahmetle anıyorum.”