İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle il merkezinde personele yönelik “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” konulu konferans düzenledi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken İl Müftüsü Şahin Yıldırım, yaptığı selamlama konuşmasında din gönüllüsü meslektaşların haftasını kutlarken sağlık, başarı ve kolaylık dileklerinde bulundu.

Müftülüğe denetim ve teftiş için gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Ekrem Olgun‘un personele görevleriyle alakalı uyarılarda bulunduğu konuşması sonrası konferanslarını vermek üzere Emekli İl Müftüsü İbrahim Gemici kürsüye geldi.

Tecrübe ve bilgi paylaşımı eşliğinde konferansını veren İbrahim Gemici, konuşmasında din görevlilerine yaşantısıyla örnek şahsiyet olmayı ve dediklerini önce kendisinin yaşaması gerektiğini ifade etti.

İbrahim Gemici’ye Müftü Yıldırım’ın hediye takdimi ve 2024 yılı Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıran imam hatiplere belge takdimi yapılmasının ardından program sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ