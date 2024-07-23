Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Yakalanan bir dilencinin banka hesabında görülen para miktarı zabıta ekibini hayrete düşürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere denetimlerini sürdürüyor. Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerinden 100 TL'ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi.

Editör: İHA AJANS