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Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ocak ve temmuz ayında öderken konut, işyeri sahipleri de mayıs ve kasım ayında Emlak Vergisi'ni ödemekle mükellef. Son yapılan düzenlemeyle araç sahiplerine ek MTV getirildi ve eylül-kasım aylarında ödenmesi kararlaştırıldı. Eylüldeki ek MTV taksitini ödeyenler kasımda ödeme yaparak ek MTV borçlarını bitirmiş olacak.

Otomobil, arazi taşıtları ve motosiklet, minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, uçak ve helikopter sahipleri ek MTV ödemesini 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemek zorunda.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ DE ÖDENECEK

Türkiye'de taşınmazı bulunan her yurttaş emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor. Emlak Vergisi her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödeniyor. Bina, arsa ya da arazi gibi taşınmazlara ait bu vergiler belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak Vergisi'nde son ödeme tarihi 30 Kasım 2023 olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, son dönemde EYT ile emekli olan 1.6 milyon yurttaşın muafiyet durumlarını da araştırması gerektiğini söylüyor.