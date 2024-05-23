TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyetlerden biri daha yarın yapılacak. Çorum TSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Dijitalleşen Dünyada Markalaşan Kadınlar – Girişimcilik” isimli söyleşi saat 13.30’da başlayacak.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çorum TSO’nun işbirliğinde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında organize edilen etkinliğe konuşmacı olarak ise Gliparis Kurucusu Öznur Alkan, KEDV Gıda Mühendisi ve Süt ve Süt ürünleri Eksperi Nurper Özcan ve İyimser Abla Kurucu Ortağı Aysel Şairoğlu katılacak.

Editör: Haber Merkezi