Demirören Haber Ajansı (DHA), Çorum’da haber ağını genişletmek amacıyla dört yeni muhabir görevlendirdi. Çorum merkezin yanı sıra Osmancık, Alaca ve İskilip ilçelerinde yeni muhabirler göreve başladı.

DHA’da uzun yıllardır haber sorumluluğu görevini sürdüren Çorum DHA Muhabiri Yusuf Çınar, yeni muhabir görevlendirmeleri ile ilgili DHA’nın Çorum merkez başta olmak üzere ilçelerde de güçlü bir yapılanmaya gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Çorum Merkez muhabirliğine Yıldırım Beyazıt Ateş, Osmancık muhabirliğine Hüseyin Çetinkaya, İskilip muhabirliğine Mehmet Kaba ve Alaca muhabirliğine Hasan Çetin getirildi. Sungurlu için de muhabir görevlendirme çalışmamız devam ediyor.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ