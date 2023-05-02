Kaza, Dereseki köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Kaymaz yönetimindeki (69) traktör Karaağaç Çiçekli yaylasında seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör yolun yan tarafından bulunan şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Recep Kaymaz İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla İskilip devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)