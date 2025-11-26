*** Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “İstanbul’un Son Beyzadeleri” isimli oyun, bu hafta sonu Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.
*** İki perdelik oyun, 28 Kasım 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de, 29 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de sahnelenecek.
*** Uğur Saatçi’nin yazdığı, Murat Çidamlı’nın yönettiği oyun, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş dönemindeki değişimi hiciv dolu bir dille sahneye taşıyor.
*** “İstanbul’un Son Beyzadeleri”nde başlıca rolleri, Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Deha Beşyıldız, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Yunus Emre Cis, Furkan Akbulut, Semiha Özcelep, Beril Gülten Aktürk, Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt, Kayahan Nihat Kırandi, Ahmet Birkan Şentürk, Taner Topçuoğlu, Serdar Yetim, İdris Yılmaz ve Cemal Zihni Erenel paylaşıyor.