Yataklı tedavi kurumu işlevine yeniden kavuşturulmak üzere inşaat çalışmaları süren Çorum Devlet Hastanesi’nde, eski ana binanın yıkılıp yeniden yapılması kararı çıktı.

* Dün gazetemizi ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 80 düzeyine geldiğini belirtirken, Bakanlığın, dün itibariyle, önceden güçlendirilmesi üzerinde durulan ana binanın yıkılıp yeniden yapılması kararını aldığını, binanın yepyeni bir projeyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi