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Geçtiğimiz ay DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

Boş kalan DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevine genel merkez kararıyla Hilmi Eker’in getirildiği açıklandı.

Çorum Merkez doğumlu Hilmi Eker; özel sektörde İngilizce ve Almanca öğretmenliği yaptı. Hali hazırda yeminli tercümanlık yapmakta ve özel sektörde yemek şirketinde yönetici müdür olarak çalışmakta. Hilmi Eker, evli ve 1 kız çocuğu babası.