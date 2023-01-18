Çorum il ve ilçe teşkilatlarının tam kadro katıldığı lansman ile ilgili bilgi veren İl Başkanı Elvan Can Çabuk, “Deva Partisi Türkiye’de iktidara talip güçlü, vizyoner ve somut projeleriyle Türk siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştiren yeni nesil siyaseti ülkemize kazandıran liyakatli kadrolara sahip kalite odaklı bir partidir. Partimiz; İktidara geldiğimiz an itibariyle ilk 90 ve 360 günde gerçekleştirilmek üzere çeşitli kategorilerde toplam 22 eylem planına sahip. Bu aynı zamanda bir taahhütname olarak adlandırılabilir. Söz uçar, yazı kalır zihniyetiyle geçmişten bugüne gördüğümüz yerine getirilmeyen boş vaatlerdense, yerine gelmediğinde halkın karşımıza çıkıp hesap sorabileceği bir yönetim anlayışı ile üretilmiş eylem planlarıdır.

Tüm eylem planlarımızla alakalı detaylı bilgilere halkımız parti merkezimizden, sosyal medya ve partimiz web sitesi üzerinden ulaşabilirler” dedi. (Haber Merkezi)

