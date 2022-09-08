Mustafa Gül konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak görevini bıraktığını dile getirdi.

Gül, “Şubat 2022 den bugüne ilimizde yaşanan yönetim değişikliği sonrası, partimin şehrim ve ilçeme olumlu bir şeyler yapabileceğine inancım kalmamıştır. Bu nedenle hevesle inançla girdiğim DEVA Partisi’nden istifa ediyorum” dedi.

Bilindiği gibi, DEVA Partisi Çorum’da Kurucu İl Başkanı Orhan Vargeloğlu istifası sonrası 46 kişilik (yedekler dahil) yönetiminden 35-40 yöneticisi yeni yapılanmada görev almamıştı. Ayrıca Orhan Vargeloğlu tarafından kurulan 13 ilçenin de merkez ilçe dahil bir çoğu istifa etmiş veya dernekler kanununa göre üye istifaları nedeni ile nihayetlenmişti.

(Haber Merkezi)

