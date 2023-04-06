Necati Burak Peker’in mesajı şöyle:

‘Bugün basında yer alan Ak Parti İl Başkanı Sayın Murat Günay’a yapılan saldırı haberlerini üzüntü ile takip ettim. Siyasi şiddetin zirve yaptığına ve buna acilen tüm partiler nezdinde dur demenin zamanı geldiğini belirtmek istiyorum. Görüş ve fikirlerimiz ne olursa olsun, bizler bu şehre hizmet eden, zamanından, işinden, ailesinden feragat ederek halkımız için çalışan Türk siyaset camiası fertleriyiz.

Görüşümüzün farklılığı veya siyasi rekabetimiz gereği bu tür bir olaya sessiz kalıp, zil takıp oynayacağımız sanılıyorsa, kimse bizden bunu beklemesin. Deva Partisi olarak Türk siyasetinde dostluğu ve huzuru benimseyen, şiddetin her türlüsüne karşı duran, birleştirici bir misyona sahip olduğumuzun altını çizmek isterim.

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Partim, teşkilatım ve şahsım adına Sayın Murat Günay’a en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.’