Mersin Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp olarak aranan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Deya Demir'in dün Erdemli'ye bağlı Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan 46 yaşındaki arkadaşı Murat O. olduğunu tespit etti.

Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.