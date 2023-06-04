Ömer E. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara Karayolu Yaydiğin kavşağından TOKİ konutlarına çıkan tali yolda bulunan köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücüsü ile 6 yaşındaki oğlu İsmail Rüzgar E., kendi imkanları ile suya gömülen otomobilden çıkmayı başardı.

Yaralı baba ve oğlu yoldan geçmekte olan başka bir sürücünün yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri otomobilde başka kimsenin olmadığını belirledi.