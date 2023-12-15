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Çorum Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimince karşılanan Muhsin Dere, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Birlik tarafından üretilen ve Çorum’un muhtelif bölgelerinde kurulan Hanımeli Yöresel Ürünler Satış noktalarında satılan ürünleri yakından inceleyen Dere, Kaya ve ekibini kutladı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çorum’un müteşebbis ruhunun bir yansıması olduğuna dikkat çeken AK Parti Belediye Başkan aday adayı Muhsin Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde benzeri çalışmalarına daha fazla destek vereceğini ifade etti. Aday adaylığı süreci ve Çorum için projeleri hakkında da bilgiler veren Muhsin Dere, Çorum’u özellikle de sanayi ve ona entegre olmuş tarımla üreten bir şehir haline getirmek istediklerini kaydetti.

Çorum’un sorunları, halkın beklentileri ile ilgili projelerin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Muhsin Dere, Çorum’un çözülemeyecek bir sorununun olmadığını dile getirdi. 300 bin nüfuslu bir şehri yönetmek için gerekli olan şeylerin liyakat ve disiplin, doğru yapılanma, doğru planlama ve doğru bütçe yönetimi olduğunun altını çizen Muhsin Dere, “Hedefimiz Çorum’u büyük şehir statüsüne getirmek, göç veren değil, göç alan şehir durumuna getirmektir. Bunun yolu da sanayileşmekten, üretmekten, istihdamdan geçiyor. Buna yönelik çalışmalarımız olacak” diye konuştu.