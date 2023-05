Bakan Yardımcısı Dere, AK Parti iktidarının 20. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Muhsin Dere yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Artık Türkiye'de hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.” diyerek demokrasimizin üzerindeki her türlü vesayeti kaldıran, ülkemizin her bölgesinde büyük kalkınma hamleleri başlatan AK Parti, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ekonomiden sağlığa, ulaşımdan eğitime, savunma sanayiinden altyapıya her alanda yaptığı çalışmalarla 20 yılda asırlık hizmetlere imza atmıştır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek hedefiyle çalışan AK Parti'ye ve onun kıymetli kadrolarına nice hayırlı hizmetler ve başarılar diliyorum.”

