Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda açılan kermeste kadınlar saç üzerinde gözleme yaparken, Çorum Belediyesi kültür merkezlerinde yapılan gıdalar satışa sunuldu.

Ayrıca Çorum Belediyesi Kadın Kültür Evleri, AK Parti, Kızılay, Diyanet Vakfı ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) açtığı stantlarda el işi ürünler satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesi ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, stantlarda görevli kadınlara karanfil vererek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kermesin amacı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “6 Şubat’ta meydana gelen deprem neticesinde gerçekten çok büyük acılar yaşadık, halada yaşamaya devam ediyoruz. Deprem sadece o 11 ilde değil, tüm ülkede olmuşçasına gönül kırgınlıkları var, üzüntüler var kederler var.

Bir çok ilimizde bu tür faaliyetler yapıldı ama Çorumlular bu işe gerçekten çok güzel sahip çıktılar. Depremin ilk anından şu ana kadar her türlü desteği gösterdiler.

DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN YARALARI SARIYORUZ

Bu taş bine çok güzelliklere de şahitlik etti. Depremin olduğu ilk andan itibaren 7’den 70’e kadınından, erkeğine, tüm Çorumlular el birliği ile gönül birliği ile seferber oldular.

160 civarında TIR ve kamyonu yükleyerek, deprem bölgesine başta Afşin olmak üzere gönderdiler. Ve şu anda da bu yardımlar devam ediyor. Konteynerler yapıyoruz, konteyner kentler orada inşa ediyoruz. Alt yapı ile ilgili bütün müdürlüklerimizle oradayız. Afşin’deyiz ve yaraları hamdolsun sarıyoruz.

8 MART SÖZÜN BİTTİĞİ GÜNE DENK GELDİ

Bu gün öyle bir güne geldi ki 8 Mart normalde Dünya Kadınlar Günü, böyle eğlenerek kutlanması gereken güzel cümlelerle, güzel etkinliklerle, güzel faaliyetlerle kutlanması gereken bir gün ama sözün bittiği yer oluyor bazen.

Nüfusumuzun %50’si kadın, kalan kısmını da kadınlarımız yetiştiriyorlar, annelerimiz yetiştiriyorlar. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, bu anlamda onlara minnet, şükran borçluyuz. Kadınlarımızın bu gününü tebrik ediyorum.

3 GÜN FESTİVAL YAPACAKTIK, 3 GÜNLÜK İYİLİK HAREKETİNE DÖNDÜ

Çorum belediyesi olarak biz 3 gün sürecek Puduhepa Kadın Festivali yapacaktık. Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Çorum’da Türkiye’ye örnek kadınlar günü, hafta gibi kutlanacaktı. Ama şu anki geldiğimiz atmosferde buna yer yoktu ve bunların hepsini iptal ettik. Ama 8 Mart’ı da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyordu. Kadınlarımızla istişare ettik ne yapalım? Dediler ki başkanım, saat kulesinin dibinde bir iyilik hareketi başlatalım, 3 gün bir kermes yapalım ve biz evlerimizde ürünleri üretelim, kadın kültür merkezlerinde üretelim, sivil toplum örgütlerimiz bu konuya destek versinler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde böyle bir güzelliğe Çorum’un kadınları ev sahipliği yapıyorlar. Tüm Çorumlu hanımefendiler burada el birliği ile, gönül birliği ile güzel bir iş çıkartıyorlar. Bu kermese sahip çıkma görevi tüm hemşehrilerimizin. Tüm hemşehrilerimizi buraya ürün desteği vermeye hem de satın almak sureti ile katkı vermeye davet ediyorum” dedi.



