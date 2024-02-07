Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilerin acılarını paylaşmak, yanlarında olduğunu hissettirmek için Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri 6 Şubat günü Afşin'deki okullara mailler ile mesaj göndererek dijital mektup etkinliği düzenlediler.

Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Ali Doğan ve öğrencileri Afşinli öğrencilere ve okullara yazdıkları mesajlarla yanlarında olduklarını, acılarını paylaştıklarını ve geçen yıl deprem zamanı deprem bölgesine giden öğretmenleri Ali Doğan ve Okul Müdürü Mehmet Pala ile beraber her daim yanlarında olmaya dün olduğu gibi bugün de hazır olduklarını ilettiler.

6 Şubat depreminde yaşadıkları acıları bir nebzede olsa azaltmak adına bundan sonra da haberleşme ve iletişimle her zaman yanlarında olduklarını söylediler.