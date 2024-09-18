27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve diğer demokratlar için Mevlid-i Şerif düzenlenecek.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından organize edilen Mevlid programı yarın (19 Eylül 2024 Perşembe günü) öğle namazı öncesi Abdibey Camii’nde gerçekleştirilecek.

“Türk siyasetinde demokrasi ve hürriyetin mimarı olan, kardeşliğin tesisi için büyük emek sarfetmiş, maddi ve manevi kalkınmanın öncüsü Ali Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” diyen Demokrat Parti İl Başkanlığı konu ile ilgili bir açıklama yaparak tüm Çorum halkını Mevlide davet etti.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Uyduruk suçlar ve talimatlı yargılama sürecinin sonunda idam edilen demokrasi kahramanlarının, intihar süsü verilerek katledilen bakan ve milletvekillerimizin acısı hamiyet sahibi vicdanları kanatmaya devam ediyor.

Çiçeği burnunda demokrasimizin üstüne kara bir kabus gibi çöken darbeleri lanetliyor,darbecileri Kahharı Zülcelal’e havale ediyoruz. Bu memlekette katiller ve hainler için kurulamayan darağaçları, milletin bağrından çıkarıp seçerek meclise gönderdiği asil ve şerefli evlatları için kurulabilmiştir.

Darbeciler tarihin çöplüğünde yerini alırken vefatlarının seneyi devriyesinde rahmetle yad ettiğimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve diğer 27 Mayıs 1960 darbecilerinin katlettiği demokratların ruhu için tertip ettiğimiz, 19 Eylül 2024 Perşembe günü öğle namazında Abdibey camiinde okunacak Mevlide tüm halkımızı davet ediyoruz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR