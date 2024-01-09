Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Palandöken demokratik ülkelerde basının dördüncü güç olduğunu hatırlattı.

Bendevi Palandöken yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek vatandaşın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basın, demokratik ülkelerde dördüncü güç olarak kabul edilmektedir.

Bu anlamda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda, en doğru şekilde bizlere ileten muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, spikerler ve haberin mutfağında emeği geçen tüm basın mensupları düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Haber almamız için gece gündüz çalışan gazeteciler toplumun gözü, kulağı ve sesidir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kalemini daima doğru ve objektif olarak kullanan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyorum. Tüm basın mensuplarımıza bu meşakkatli mesleklerinde başarılar diliyorum”