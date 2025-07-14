Baran, 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti tarihine, halkın demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı unutulmaz bir gece olarak geçtiğini ifade ederek, “Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, Türk milletinin asil duruşu sayesinde hedefe ulaşamadı ve asla ulaşamayacaktır” dedi.

“HAİNLER DAİMA YENİLMEYE MAHKÛMDUR”

Darbe gecesi milletin, kendi silahlarıyla yine kendi vatandaşına doğrultulan namlulara karşı gövdesini siper ettiğini vurgulayan Baran, “Milletimiz, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. Bilinmelidir ki, özgürlüğümüze, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, yenilmeye daima mahkûmdurlar” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLERİMİZ TARİH YAZDI”

Baran, açıklamasında şehit ve gazilerin fedakârlıklarına da dikkat çekerek, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Onlara olan borcumuzu ödememiz mümkün değil; ancak bu şuuru ve ideali yaşatmak hepimizin milli görevidir” dedi.

“VATAN SEVGİSİNİN EN GÜÇLÜ İFADESİ”

Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla milletin bir bütün olarak tarihi bir direniş sergilediğini söyleyen Baran, “Tankların, topların ve silahların karşısında imanla ve inançla mücadele eden milletimiz, sadece bir darbe girişimine değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve bayrak aşkının en yüksek ifadesine imza atmıştır” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi