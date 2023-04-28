Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, ÇESOB, Alman Lebenshilfe Vakfı işbirliği ile engellilerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hazırlanarak Avrupa Birliği’nin “Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” uyarınca destek almaya hak kazanan “Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları” projesi Anitta Otel’de düzenlenen program ile sona erdi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan proje kapanış törenine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Okul Müdürü Sabriye Esen, AK Parti Çorum Milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Proje Koordinatörü Galip Devrim Çağlayan, esnaf odası başkanları, okul müdürleri öğretmenler, projeye katılan özel bireyler, aileleri ile davetliler katıldı.

Proje sayesinde özel gereksinimli bireylere imkan verildiğinde neler başarabileceklerinin ortaya çıktığını vurgulayan Okul Müdürü Esen, tüm paydaşlara, öğretmen ve öğrenciler ile velilere teşekkür ederek 1.5 yıl süren projede çok önemli mesafeler alındığını ve bu projenin bundan sonraki çalışmalara da ışık olacağını kaydetti.

Özel bireylerin mesleki eğitimine katkı sağlamak adına hazırladıkları projenin kapanışı için biraraya geldiklerini belirterek bu ülkede Ahi geleneğinden gelen esnaf sanatkarın 800 yıldır özel bireylere destek olduğunu, bu projenin de bunun bir örneği olduğunu kaydeden ÇESOB Başkanı Gür ise burada eğitim gören engelli bireylerin istihdamı konusunda esnaf sanatkarın üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Programda daha sonra Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir kürsüye geldi. Özel eğitim hizmetlerinin tarih boyunca bulunduğunu; ancak gelişmiş uygarlıklarda engelli bireylerin ölüme terkedildiği dönemlerin bulunduğunu ancak 6 bin yıllık Anadolu geleneği ve bölgemizde engelli bireylere yönelik bütünleştirme ve kaynaştırma çalışmaların yapıldığını belirten Demir bu çalışmaların Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de artarak devam ettiğini anlattı.

Türkiye’de 1950’dan sonra yaşanan paradigma değişimi sayesinde özel eğitimin Milli Eğitim’e bağlandığını ve bu sayede bu hizmetlerin sürekli gelişiminin sağlandığını söyleyen Tahir Demir, son yıllarda ilimizde özel eğitim hizmetlerinde devrim gibi çalışmaların yapıldığını vurguladı. Demir, özel eğitim veren 22 resmi ve özel kurumda 900 engelli öğrenciye eğitim verildiğini, ayrıca Bin 400 öğrencinin ise kaynaştırılmış sınıflarda eğitim gördüğünü kaydetti. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 özel eğitim öğretmeninin atandığını, bütünleştirici ve kaynaştırıcı çalışmalara bu projenin önemli bir katkı sağladığını, ilimizde özel eğitim alanında bir sıkıntı bulunmadığını ve daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Tahir Demir, evlerde eğitim alan engellilerin tamamına birer öğretmen verildiğini sözlerine ekledi.

Proje kapanışında kürsüye daha sonra Koordinatör Galip Devrim Çağlayan geldi. Çağlayan projenin kapanış sunumunu yaparken, proje tanıtım filminin izlenmesi ve kokteyl ile program sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)