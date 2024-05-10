AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı da Anneler Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik saldırılarında ölen anneler için eylem düzenledi. Ulucami yanındaki Tarihi Kent Meydanı’nda yapılan eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile çok sayıda partili kadın katıldı.

Kadınlar tarafından “Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor” şeklinde pankart açılan eylemde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, yaptığı konuşmada, Anneler Günü dolayısıyla dünyada tatlı bir telaş yaşandığını ancak Gazze'de annelerin zor günler geçirdiğini söyledi.



Türkiye genelinde AK Kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını belirten Meryem Demir, “Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek” diye konuştu.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği beklediğini, her gün 63 kadının öldüğünü de dile getiren Demir, İsrail’den ateşkes için adım beklediklerini dile getirip: “Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek” dedi.

Basın açıklamasının ardından alandaki kadınlara Anneler Günü nedeni ile karanfil dağıtımı yapıldı.