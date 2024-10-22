Armina Otel'de gerçekleştirilen düğüne CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık eski Bakan Yardımcısı Ahmet Sami Ceylan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve çok sayıda davetli katılırken, genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Karşı ve Coşkun ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendiler.

Eğlenceli bir şekilde devam eden düğünün sonunda genç çiftler, geceye katılanlarla fotoğraf çektirerek, mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

ÇORUM HABER, Karşı ve Coşkun ailesini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: SELDA FINDIK