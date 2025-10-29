Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum İl Başkanı İsmail Deli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir ürünü olduğunu belirterek Cumhuriyetin ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren , milli egemenliğin vücut bulmuş hali olduğunu söyleyen TÜRKAV Başkanı Deli, “İstiklal ve İstikbal sevdası olmayanların Cumhuriyet’in faziletlerini idrak etmesi beyhude bir çabadır” dedi.

Türk milletinin varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkarak geçtiğini, istiklal ve istikbaline saldıran emperyalist güçleri perişan ettiğini, fakru zaruret içinde bulunan bu necip milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Ya istiklal ya ölüm” diyerek çıktığı yolda hem istiklalini hem de Anadolu'daki bekasını tescil ettirdiğini söyleyen İsmail Deli, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“102 yıl evvel, muzaffer ve parlak bir mazinin ilhamıyla; imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yollar aşılmış, zor başarılmıştır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar, ambargolar ve ekonomimize yapılan saldırılar milli duruşun saflarını Allah’ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye’nin haklı davasını karalamayı kendisine vazife edinenler, kapı kapı dolaşarak kendi ülkelerini Batılı dostlarına şikayet eden zavallılar, devletin kurum ve kuruluşlarına iftira etmeyi marifet sayan güruh ne yaparsan yapsın güneşi balçıkla sıvayamazlar. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır.

Bin yıllık kardeşliğimizin tesisi için, Terörsüz bir Türkiye’yi evlatlarımıza bırakmak için, şehit ve gazilerimizi incitmeden, onların emaneti olan yakınlarını kırmadan, inşa etmek zorundayız. Genel Başkanımız elini taşın altına koymuştur. Hep birlikte, el ele, gönül gönül’e bu beladan kurtulacağımız günler yakındır. Hiç kimse Genel Başkanımızın milliyetçiliğini ölçmeye kalkmasın. Zira onların terazisi bu yükü kaldıramaz. Yıllardır Diyarbakır'ın güvenliği Halep’ten geçer diyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye karşı birileri Bremen mızıkacıları gibi ısrarla Suriye’de ve Halep’te Türk askerinin ne işi var diyorlardı. Bu gün bir kez daha anlaşılmıştır ki ülkemizin güvenliği Kerkük’te, Halep’te ve Doğu Akdeniz’de başlar. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlar, yüce Türk milletinin bayramını tebrik ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını, muhterem şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarım. Ruhları şad, mekanları cennet olsun”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ