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100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kademe kademe büyüyen, milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir ürünü olduğunu anlatan TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, “Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren , milli egemenliğin vücut bulmuş halidir.. İstiklal sevdası olmayanların bu nimeti idrak etmesi beyhude bir çabadır” dedi.

Milletimizin varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçtiğini, egemenlik haklarına, irade ve istikbaline saldıran emperyalist güçleri perişan ettiğini vurgulayan İsmail Deli, yokluk içinde bulunan bu necip milletin Gazi Atatürk’ün dediği gibi “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile çıktığı bu yolda hem istiklalini hem de Anadolu'daki bekasını tescil ettiğini anlattı.

“100 yıl evvel, temiz, muzaffer ve parlak bir mazinin ilhamıyla; imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yollar aşılmış, zor başarılmıştır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar, ambargolar ve ekonomimize yapılan saldırılar milli duruşun saflarını Allah’ın izniyle aşamayacaktır” diye konuşan TÜRKAV Başkanı Deli, milletin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanları ile şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmet de dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin haklı davasını karalamayı kendisine vazife edinenler, TSK’ya iftira etmeyi marifet sayan zavallılar; zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını demokratlık zanneden terör sevicileri, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan yumuşak dikenler, bunu da demokrasi maskesiyle servis edenler ya gaflet içindedir yada ihanet içindedir. Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık zihniyetler, Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Yıllardır ‘Diyarbakır'ın güvenliği Halep’ten geçer’ diyen Genel Başkanımız Devlet Bahçali’ye karşı birileri Bremen mızıkacıları gibi ısrarla Suriye ve Halep’te Türk askerinin ne işi var diyorlardı. Bu gün İsrail Halep'e bomba yağdırıyor. İşte bunun için Türkiye’nin güvenliği Halepte, Kerkük’te ve mavi vatanda başlar. Bilge lider yine haklı çıktı umarım lideri anlamışlardır. Türkiye başta terör örgütleri, Asrın felaketi olan deprem ve zararları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Filistin’de uyguladığı mezalim olmak üzere var olan tüm sorunların üstesinden gelecek güçte ve yeterliliktedir. Unutulmasın ki, Cumhuriyet’in 100. yıldönümü Türkiye’nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da milletimizin birlikteliği ve milli şuura sahip devletin asil evlatları ile gerçekleştirecektir”