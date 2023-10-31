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Olay geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga D. idaresindeki otomobil hatalı sollama yaparak karşı şeritteki motosiklet sürücüsü Fatih Terziye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Terzi metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Fatih Terzi sol bacağını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Terzi'nin yaşam mücadelesi devam ederken, 3.22 promil alkollü çıkan Tolga D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Terzi ailesi yetkilerden adalet istedi.





"Diz altından sol bacağını kestiler"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Lütfi Terzi, "Oğlum motosikletle ilerlediği esnada sokağa giriş yapmak için trafiğin sakinleşmesini bekliyor. Durur vaziyette. Bir başka sürücü de karşı şeritten hatalı sollama yaparak oğluma çarpıyor. Oğluma çarpan sürücü, 3.22 promil alkollü çıkıyor ve bu kişi serbest bırakılıyor. Oğlun şu an hastanede ve uyutuluyor. Hayati tehlikesi çok yüksek. Diz altından sol bacağını kestiler. Şu an komada ölümle pençeleşiyor. Bu şahsın tutuklanması lazım. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılıyor. Elimizde kayıtlar var her şey ortada. Oğlumun vücudunda kırılmadık kemik kalmadı" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor)