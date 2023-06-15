TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, 2022-2023 Sezonunu 79 puanla, rekor kırarak şampiyon tamamlayıp 1.Lig’e yükselen ve tarihinin en büyük başarısını kazanan Çorum FK’da yeni sezon öncesi planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi, yeni sezon öncesinde de kulübe ekonomik destek anlamında negatif bakış ve yaklaşım devam ediyor.

Biten sezonun şampiyonluk maliyeti 85 milyon lirayı bulurken, bu paranın yüzde 95’i il dışından bulundu. Başkan Oğuzhan Yalçın, yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile bütçeyi oluştururken, Çorum’un katkısı yok denecek kadar azdı. Çorum FK, tarihinin en büyük başarısını kazanmasına rağmen, Çorum’un kulübe bakış açısı değişmedi. Kulübün anonim şirket olmasını bahane ederek destek vermeyen iş dünyası, yeni sezon öncesinde de aynı tutumunu sürdürüyor. Başkan Oğuzhan Yalçın, Çorum’un negatif yaklaşımı üzerine yine kaynak arayışlarını şehir dışında sürdürüyor. Öncelikli olarak geçen sezonki sponsorlarla görüşen Yalçın, ortaya çıkacak bütçeye göre de transfer çalışmalarına start verecek. Bütçeye göre, gidecek ve kalacak futbolcular belirlenecek olup, transfer politikası şartlara göre yürütülecek.

Başkan Oğuzhan Yalçın şehir dışında sponsorlukla ilgili görüşmelerini sürdürürken, yönetim kanadından da bir heyet 1.Lig maçlarının Beinsport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak olması nedeniyle, iş dünyasına reklam pazarlama ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Edinilen bilgilere göre, genel olarak ziyaretler beklenilen verimlilikte gitmiyor. İş dünyasının kulübe olumsuz bakışının ziyaretlerde net şekilde hissedildiği belirtiliyor.

Kısacası, Çorum FK tarihinin en büyük başarısını kazanmasına ve tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele edecek olmasına rağmen, şehirden ekonomik anlamda geçen sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde de yaklaşım ve bakış açısı aynı. Yani değişen bir şey yok.