Osman Atal, yıllardır devam eden güvercin sevgisini şu an 50 güvercin ile halen devam ettiriyor. Osman Atal, işe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesinde ki güvercinleri besleyip uçuruyor ve güvercinleri için elinden geleni yapıyor. 24 yaşında ki güvercin sevdalısı Osman Atal, 10 yaşından beri güvercinler ile iç içe olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

Bu süreçte en büyük destekçisinin dedesi Duran Atal olduğunu belirten Osman Atal, kümesinde çeşitli cinslerde güvercinleri olduğunu vurgulayarak, kuşlarına hiç ayrım yapmadan hepsiyle ayrı ayrı ilgilendiğini belirtti.

Atal, “10 yaşında başladım güvercin beslemeye. Bu bir sevgi, bir aşk insanın bir evladı gibi, insana çok huzur veriyor. 2 tane güvercinle başladım önce, sonra ilerleyen yıllarda çoğaldı 150-200 güvercinim olduğu günler oldu. Bu süreçte kuşlarımın çoğu amansız hastalığa yakalandı ve çoğu telef oldu.

Şuanda beslediğim 50 tane güvercinim var. Onlarla her gün yakından ilgileniyorum ve onları çok seviyorum. Eş dost akraba beni çok iyi tanır, biz bu mesleğe başladığımızda kimsenin hatırını kırmadık hep iyisine emek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Güvercin beslemek kötü bir şey değil. Hayvanları sevelim, onlara yardımcı olalım.” dedi.

Atal, işe gitmeden önce ve işten döndükten sonra güvercinlerini uçurduğunu ve güvercinlerini uçururken atmaca saldırısından da korumaya çalıştığını dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ